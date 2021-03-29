شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: لن نسمح بإبحار السفينة «إيفرجيفن» إلا بعد التأكد من سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة إيفرجيفن في منطقة البحيرات ولن يسمح لها بالإبحار إلا بعد التأكد من سلامتها، مضيفا: «ليس لنا ذنب في الحادث والتحقيقات ستظهر الجهة الملزمة بالتعويض».

وأعلن ربيع، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، استئناف حركة الملاحة من الجانبين في قناة السويس، مردفا: «أنهينا الأزمة في وقت قياسي مع المحافظة على السفينة وحمولتها».

وأكد ربيع أن أزمة «إيفرجيفين» لن تتكرر ومستعدون لاستقبال السفن من كل أنحاء العالم، مضيفًا: «سنعمل بشكل مستمر لإنهاء تكدس السفن عند مداخل قناة السويس».

وتابع: «لم نتلق أي طلبات من السفن المنتظرة في البحر المفتوح بالمغادرة إلى أي طريق بديل».