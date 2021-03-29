شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه قنا» تعلن استعداداتها لحلول شهر رمضان وفصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اليوم المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع بالشركة لعرض أخر المستجدات بكل فرع، وكذلك جميع العمليات المفتوحة للوقوف على المستجدات والعوائق التي تقابلهم أثناء العمل، خاصة عمليات الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب، وذلك بجانب مشروعات البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث أن محافظة قنا لها نصيب كبير بخمس مراكز مختلفة وهم (ابوتشت- الوقف- دشنا- قفط- قوص) .

كما شدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على سرعة تنفيذ هذه المشاريع وإيجاد حلول بديلة بالاماكن الساخنة خلال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف القادم .