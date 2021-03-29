شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث أوجه التعاون فى مجال المترو مع السفير الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، جوناثان كوهين، وشركة بيكتل الأمريكية، أوجه التعاون المشترك فى مجال مترو الأنفاق (المعادى الجديدة- الخصوص).

وشدد الوزير على عمق العلاقات المصرية- الأمريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين فى مجال النقل، خاصة فى مجال جرارات السكك الحديدية، حيث تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرارًا سبق أن وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد. وأعرب السفير الأمريكى عن رغبة شركة بيكتل الأمريكية فى التعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى الجديدة- الخصوص).