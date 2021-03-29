شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «قبول» لمستوفى شروط «إحلال السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة المالية رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة، لمقدمى طلبات إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى والمستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، وأفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكترونى واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ولفت فى بيان صحفى أمس إلى أنه سيتم التواصل مع باقى مقدمى الطلبات المستوفين لشروط الاشتراك اليوم أيضًا.

وأكد الوزير أنه سيتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمى الطلبات غير الصحيحة «بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة» للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكترونى للمبادرة، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة، لافتًا إلى أنه يمكن تلقى كل الاستفسارات من المواطنين من خلال الرقم المختصر للمبادرة «15707»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك على مدار الساعة.

وأوضح «معيط» أن مجلس الوزراء كان وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية، مقابل حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة، وبنسبة ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، وتتخذ الوزارة إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.