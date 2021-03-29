شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر: تخفيض الرسوم الدراسية 25% وصرف 500 جنيه للعاملين بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة الاقصر برئاسة الأستاذ دكتور، محمد محجوب عزوز، تخفيض نسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق من قيمة رسوم النشر المقررة عند نشر أبحاثهم بمجلة الكلية، والموافقة علي بروتوكول التعاون بين جمعية النهضة العلمية والثقافية وجامعة الأقصر .

وخلال اجتماع المجلس تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجامعة والتي كان من أبرزها : ترشيح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق لعضوية مجلس الجامعة لمدة عامين، كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون المشترك المزمع توقيعها بين شركة مصر للأسمنت- قنا، وجامعة الأقصر ، ووافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة Capital Normal الصينية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المتبادلة .

كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون لبرنامج التعليم التبادلي بين كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية- أمريكانا مصر .

وصرح الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أنه تم الموافقة على صرف مكافأة شهر من الأساسي (بحد أدنى 500 جنيه) للعاملين بالجامعة من الكادر العام والمنتدبين والتربية العسكرية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

ووافق المجلس علي تعيين الدكتور يوسف عمر محمود عبدالمجيد بوظيفة مدرس بقسم الآثار المصرية ،بكلية الآثار، وتعيين الدكتور فاخوري شهدي أيوب عبدالمسيح بوظيفة مدرس ، بقسم الدراسات السياحية، وتعيين الدكتورة هند صالح محمد عبد المعطي بوظيفة مدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة . وقرر المجلس منح الباحثة/ الشيماء السيد بغدادي – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة، تخصص" جرافيك " شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب ( من الداخل )، ومنح الباحث/ حسين عبده خليفة علي – درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار بمرتبة الشرف الأولى، تخصص" لغة مصرية قديمة" بقسم الآثار المصرية (من الخارج)، ومنح الطالبة / شيماء سعيد حساني محمد – درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص تصوير – شعبة التصوير الجداري (من الخارج).