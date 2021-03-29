شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: خفض رسوم «ماكينات الرى» لـ250 جنيهًا سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، الجدل الذى أثارته المادة 38 من قانون الرى، طوال الفترة الماضية، والتى تفرض رسمًا قيمته 5 آلاف جنيه على الفلاح نظير تشغيل ماكينات الرى، وقرر المجلس خفض الرسوم لتصبح 250 جنيهًا عن السنة الواحدة بإجمالى 1250 جنيهًا فى الـ5 سنوات.

ووافق المجلس على المادة 31 الخاصة بتحديد مساحات زراعة الأرز، وعلى مادة التعريفات، التى شهدت جدلًا برلمانيًا حول تعريف حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، كما وافق على المادة 61، المتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناء على خطة الوزارة.

وتضمنت المادة النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الرى.