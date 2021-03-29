شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سودانية: إثيوبيا تقترح الملء الثانى لسد النهضة على شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية، أمس، أن إثيوبيا اقترحت إبرام اتفاق جديد مع مصر والسودان بشأن بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ونقلت وسائل إعلام سودانية وعربية عن تلك المصادر قولها إن إثيوبيا اقترحت أن تستمر عملية ملء خزان السد، المقررة فى يوليو المقبل، لمدة شهرين.

وأضافت المصادر أن مجلس الأمن والدفاع السودانى عقد اجتماعًا عاجلًا، أمس، لمناقشة المقترح الإثيوبى بشأن سد النهضة، بجانب المبادرة الإماراتية بشأن حل أزمة الحدود مع إثيوبيا.

وقال مسؤول سودانى: «نسعى إلى إبرام اتفاق قانونى وملزم، يضمن آلية متوافقًا عليها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والاقتراح الإثيوبى لاستئناف الملء الثانى للسد على شهرين سيخفف الآثار، لكنه غير كافٍ».

وأضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكى للمفاوضات، السفير دونالد بوث، سيعقد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الرى السودانى بخصوص سد النهضة.

إلى ذلك، التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك، لمناقشة استكشاف وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، بما فى ذلك مشروعات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى.

وأطلع عبدالعاطى السفير الكورى على تاريخ المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وأشار إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ستنتج عنها تداعيات سلبية ضخمة.

من جانبه، أبدى السفير الكورى الجنوبى تفهمه لوجهة النظر المصرية فيما يخص سد النهضة الإثيوبى، وإدراكه التام للشواغل المصرية فيما يخص التحديات المائية التى تواجهها مصر حاليًا.