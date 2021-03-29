شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف تفقد أعمال المشروع القومي لتطوير القرى ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف د. عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما،وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ،وشباب مبادرة تأهيل وتمكين

أشرف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، على فريق العمل ومجموعات المتابعة الميدانية خلال زيارته لعدد من قرى مركز ببا (هلية،سدس،أبوشربان، طنسا بني مالو، قمبش)، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة ، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال وإنشاءات في عدد من المشروعات تشمل العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية،وذلك في حضور الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ«منسق عام وحدة متابعة المبادرة»،والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.

واستمع نائب المحافظ لشرح موجز عن الأعمال التي تتم بتلك القرى، تضمنت استكمال الرفع المساحي بشوارع قرية (كوم الصعايدة ،طرشوب،على كيلاني)، تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، بجانب استكمال أعمال الحفر وصب خرسانة أساسات مدرسة قمبش التجريبية، وذلك بالتوازي مع أعمال حفر الأساس والتربة الزلطية للمدرسة الابتدائية بنزلة الزاوية، بالتزامن مع استكمال أعمال الرفع المساحي الخاص بتنفيذ مشروع الصرف الصحي،في حين تم استكمال أعمال معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحي بقرية طنسا بني مالو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي،علاوة على استمرار أعمال تبطين الترع بزمام قريتي أبوشربان وطنسا بني مالو وأعمال رصف على جانبي الترع، وصب أعمدة خرسانية لملحق جديد بمدرسة هلية للتعليم الأساسي.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية،ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى،والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.