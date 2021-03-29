شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يستعرض الأعمال الكهربائية لـ«تنمية سيناء» وتطوير قرى الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصرى».

وأضاف أن الرئيس وجَّه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعى، وعلى نحو يساهم فى تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى سيناء.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس اطلع على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، فى عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، ووجَّه بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلى بنسبة كبيرة فى صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما فى ذلك عدادات الكهرباء الذكية.

واستعرض شاكر، خلال الاجتماع، خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية فى سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خصوصًا الحى الحكومى والمناطق السكنية.