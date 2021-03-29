شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يهنئ السيسي بنجاح تعويم السفينة ويطالب المصريين بوحدة الصف والتكاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بنجاح الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان الإثنين، أن الشعب المصري يثبت يومًا بعد الآخر أنه على قدر المسؤولية، وأن المصريين بتكاتفهم وتعاونهم وإخلاصهم لوطننا الغالي مصر قادرون على تخطي الصعاب ومواجهة كافة التحديات.

ودعا المفتي جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الخير والاستقرار لمصرنا الغالية.

