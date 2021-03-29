شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسلبية 80 مسحة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل معامل المنيا، ومعامل وزارة الصحة، إصابة 122 شخصًا بـ فيروس كورونا المستجد، من بين 202 مسحة تم الحصول عليها من المشتبه إصابتهم بالوباء.

فيما أكدت نتائج التحاليل سلبية 80 مسحة، وسلامة أصحابها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، إن 70 % من المصابين يتم علاجهم بالمنازل، بينما يتلقى 30 % العلاج بمستشفيات العزل والحجر.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الوباء .