شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: «السفينة الجانحة لو موجودة في دولة تانية كانت هتستمر 3 أشهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن «حادث جنوح السفينة استمر 6 أيام، قبل حلها اليوم الاثنين، والمركب دي لو كانت موجودة في أي دولة في العالم كانت عملية التحريك استمرت 3 أشهر».

وأضاف ربيع، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «تحريك السفينة تم دون إصابات أو تسريب زيوت، وتحركت بالسلامة إلى البحيرات».

وأعرب عن سعادته بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة تعد الأولى من نوعها في العالم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مفتاح حل مشكلة السفينة الجانحة.