شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم أكثر من مليون و٢٠٠ ألف طفل ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاجتماع المسائي لليوم الثاني، الخاص بمشرفي الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور أحمد نبيل، وحسام الدين مصطفي مشرفي وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ومشرفي الحملة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الثاني، لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام القادمة. وانطلاقا من مبدأ الثواب والعقاب وجه وكيل الوزارة بصرف مكافأة لإحدى الفرق التابعة للإدارة الصحية بالقنايات لتميزهم في أداء عملها أثناء تطعيم الأطفال، وأيضاً مجازاة إحدى الفرق التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الثاني بتطعيم ١٢٠٠٣٠٤ طفل من عمر يوم حتى ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٩٩%، مشيراً إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها ٢٤٣٥ فرقة، بواقع ٤٩٨ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٧ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٨٥٥ فرقة بالريف، و٥٨٠ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أن الحملة تستمر لمدة ٤ أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف مليون، ٢١٧ ألف، ٤٧ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.