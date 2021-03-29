شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس تواجه تحديًا جديدًا بعد تعويم السفينة البنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تواجه تحديًا جديدًا في عملية تكدس السفن، ومن اليوم حتى غدًا ستتحرك 113 سفينة من الاتجاهين، خوفًا على البضائع.

وأضاف ربيع، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «مهمة تعويم السفينة الجانحة أنجزت في وقت قياسي».

وأردف: «الرئيس السيسي كان يتابع جهود تعويم السفينة بشكل يومي واطلع على أدق التفاصيل».