شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التجمعات السكنية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمواقع إنشاء التجمعات السكنية الجديدة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، مشيدًا بالأعمال الجارية مقدما التحية لكل المهندسين والعمال والمشاركين في الأعمال الجارية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الأعمال الجارية في إنشاء الإسكان الاجتماعي غرب مدينة كفر الشيخ، وتابع الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، المؤدي لشارع صبري القاضي، للوقوف على آخر الأعمال التي تمت، ورصف شارع الـ21 بعد تحويله لاتجاهين.

يذكر أن التجمعات السكنية الجاري إنشاؤها ستضم 24 ألف وحدة سكنية، ستنهي معاناة الحاجزين على مدار 17 سنة، كما ستضم عددًا من المشروعات الخدمية المتعددة التي ستخدم قاطني الوحدات التي يتسلمونها بعد عام.