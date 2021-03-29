شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي مفتاح حل أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل محادثته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل تعويم السفينة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مفتاح حل أزمة السفينة الجانحة.

وقال ربيع، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: «الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا».

وتابع: «أصعب لحظات واجهناها خلال الأزمة كانت في لحظة وقوع الحادث، واليوم بعد الإعلان عن تحريك 80% من السفينة»، معلقا: «أصعب موقف في حياتي بأكملها».