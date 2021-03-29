شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل ويكرم 5 أمهات مثاليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالتضحية والمثابرة، ومؤكداً أن الأم رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم درع تكريم لكل سيدة.
أعرب محافظ الأقصر عن خالص تقديره لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكداً أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية.
وشهد التكريم كل من محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ولواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، وصبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر .
والأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن؛ هناء فوزي شحات، وآمال السيد أحمد، وعفاف محمد محمود، ونادية نصير عبدالنور، وأماني عبدالمسيح عبدالسيد.
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