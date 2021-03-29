شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل ويكرم 5 أمهات مثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالتضحية والمثابرة، ومؤكداً أن الأم رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم درع تكريم لكل سيدة.

أعرب محافظ الأقصر عن خالص تقديره لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكداً أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية.

وشهد التكريم كل من محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ولواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، وصبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر .

والأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن؛ هناء فوزي شحات، وآمال السيد أحمد، وعفاف محمد محمود، ونادية نصير عبدالنور، وأماني عبدالمسيح عبدالسيد.