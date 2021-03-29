شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته بمركز باريس، اليوم، حصاد محصول القمح بأحد المزارع النموذجية بقرية عدن المقامة على مساحة ٣٠ فدان.

أشاد المحافظ بإنتاجية المحصول التي بلغت ٢٠ إردب /فدان وتعد من أعلى الأصناف إنتاجية، مؤكدا دعمه للتوسع في المشروع بزراعة نباتات عطرية وطبية ومحاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع.

كما تفقد المحافظ مشروع استثمار زراعي لزراعة نبات الجوجوبا والفول البلدي على مساحة ٧٥٠٠ فدان بطريق بغداد /الأقصر. وأشاد بمعدلات التنفيذ والإنتاج بالمرحلة الأولى التي تضمنت زراعة ١٨٠٠ فدان جوجوبا و٥٠٠ فدان فول بلدي وخضروات وحفر ١٠ آبار ري ومحطات طاقة شمسية، كما يستهدف المشروع زراعة ٥٠٠ فدان نخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية خلال العام الحالي.

ووجه المحافظ بفتح منافذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المركز وإلحاق العمالة من شباب القري المجاورة للعمل بالمشروع.