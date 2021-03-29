شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة التعويم.. أول صور لطاقم القاطرة "بركة 1" بحارة وفنيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مختار اللاشي أحد الفنيين بقاطرة "بركة 1" التى شاركت في تعويم السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن" التي كانت جانحة بقناة السويس، بعدد من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لأفراد طاقم القاطرة من البحارة والفنيين، ومنهم هاني علي ومحمد الجماصي وأحمد كامل وإبراهيم عبدالعزيز ومحمد حزين وأحمد العريني وزكريا محمد ومعتز عثمان وأحمد علي ومحمدعادل ومصطفى أمين ومحمد تنيرة.

وكانت وصلت قبل قليل السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها عصر اليوم.

وبدأت السفينة البنمية فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر اليوم وتحركت السفينة فى قناة السويس فى اتجاه شمال القناة، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة أخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

وعبرت أول سفينة من قافلة الشمال، منذ قليل، فى أولى دقائق تشغيل الملاحة وعودتها بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة، وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، عودة الملاحة للقناة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة، أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس فى الاتجاهين مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" التى جنحت منذ أيام بالقناة.

وسادت حالة من الفرحة العارمة بين كافة العاملين بالمجرى الملاحى لهيئة قناة السويس المصرية، مساء اليوم الإثنين، بعد النجاح الكبير الذي حققه رجال الهيئة فى بدء تحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN، بنجاح بعد إستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.