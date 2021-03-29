شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطلق هاشتاج #شكرًا_أبطال_قناة_السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #شكرًا_أبطال_قناة_السويس، قائلًا: أبطال هيئة قناة السويس يستحقون الشكر على ما قدموه.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «أبطال حقيقيون لم يناموا منذ الثلاثاء الماضي وبذلوا جهدا كبيرا من أجل سمعة مصر العظيمة والحفاظ على اسمها».

وأضاف: «الشكر لكل شخص يملك كراكة أو معدة أو أسهم في هذا الإنجاز»، مردفا: «هي دي مصر التي تقول للعالم نملك القدرة والإرادة والقوة».