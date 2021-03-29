شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكشف مصير السفينة الجانحة: «التحقيق سيحدد التعويضات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مصير السفينة الجانحة، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء عملية التفتيش للسفينة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات لتحديد حجم التعويضات.

وأعرب ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» عن سعادته بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة تعد الأولى من نوعها في العالم.

وقال «كنا نشعر بالمسؤولية خلال الأزمة، واستمر العمل على مدار الأيام الستة الماضية، نجحنا في حل الأزمة بأيادي مصرية، ولدينا دروس مستفادة من الأزمة كون ما فعله أبطال القناة يُدرس».

وأكمل «لو المركب دي كانت في أي مكان بالعالم، عملية التعويم كانت ستستغرق 3 أشهر»، وذكر أن «الرئيس قالي لي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا».

وتابع أن «أصعب لحظات واجهناها خلال الأزمة كانت في لحظة وقوع الحادث، واليوم بعد الإعلان عن تحريك 80% من السفينة»، معلقًا بأن «أصعب موقف في حياتي بأكملها».