شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 686 إصابة جديدة بـ«كورونا» و37 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 533 مصابًا من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالى المتعافين لـ153 ألفا و175 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 686 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 37 حالة، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله 200 ألف و50 شخصًا، من ضمنهم 153 ألفًا و175 حالة تم شفاؤها، و11 ألفًا و882 حالة وفاة.