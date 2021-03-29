شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس 8 متهمين فى «تصادم قطارى سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس سائقى القطارين رقمى ١٥٧ المميز، و2011 الإسبانى ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى واقعة تصادم القطارين بسوهاج.

وكانت النيابة العامة تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان «السنوسى» بقرية «الصوامعة» غرب مركز «طهطا» بمحافظة سوهاج فى ظهيرة يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجارى، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث وخلصت إلى تصور مبدئى لوقوعه؛ بأن اصطدم القطار الإسبانى القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة ثمانية عشر وإصابة مئتين - منهم أطفال- من مستقلى القطارين، فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.

كما كانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التى أمر بها المستشار النائب العام، فى مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث- استمعت إلى مئة وثلاثة وثلاثين مصابا، منهم مودعون بمستشفيات بمحافظتى سوهاج وأسيوط، وآخرون مثلوا أمامها فى محافظتى قنا والأقصر- وأدلوا بمعلوماتهم حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة 10 مسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين، وكذا شهادة عامل مزلقان «السنوسى» وبديله وخفير المزلقان النظامى، ورئيس القطار الإسبانى، وكمسريين بالقطارين، واثنين من القاطنين بمحيط موقع الحادث.

وأجرت النيابة باستخدام جرار؛ محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد «المراغة» حتى مزلقان «السنوسى»، فعلت فى أولاهما جهاز المكابح والتحكم الآلى بالجرار (ATC) لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، وأوقفت فى المحاكاة الثانية الجهاز المشار إليه لبيان المسافة التى يتوقف عندها الجرار باستخدام نظام المكابح اليدوية فيه، وكذلك بيان مدى قدرة قائد الجرار على رؤية إضاءات أبراج الإشارة على طول شريط السكة الحديدية بالمحاكاتين، فى وقت مزامن لوقوع الحادث وفى موقعه.

واستمعت النيابة إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجى مراقبة محطتى سكة حديد «طهطا»، و«المراغة» - الواقع الحادث بينهما- لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز حتى اصطدام القطار الآخر به، وقد ورد إلى «النيابة العامة» نتيجة التحاليل المجراة لسائقى القطارين ومساعديهما والمراقبين المعينين بالبرجين- المشار إليهما- لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.

وتحفظت النيابة على أوامر تشغيل القطار الإسبانى لبيان سرعاته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئيا من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسة بأسيوط مبينا إضاءات أبراج الإشارات فى المساحة ما بين موقع توقف القطار المميز، وقدوم القطار الإسبانى.

وعهدت النيابة إلى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها - فضلا عن المهام المكلفة بها- ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتى «المراغة» و«طهطا» - محل الحادث- من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، أو مناطق التقاطر الكهربائى، ومدى خضوعها للقرار التنفيذى الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلى على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.

وتوالى النيابة الإعلان فى بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التى تتخذها فى الحادث، ثم الإعلان عن نتائجها ونتائج ما استخلصته «النيابة العامة» من المحاكاتين المجرتين عقب انتهائها فى بيان ختامى، وأهابت بالالتزام بما تعلنه هى وحدها دون غيرها من معلومات حول الحادث، وحظر تداول أى معلومات أخرى تنسب إليها أيا ما كانت مصادرها.