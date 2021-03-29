شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة البرلمان» ترفض هدم «قصر المنصورة»: يخالف القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب بضرورة الحفاظ على قصر ثقافة المنصورة، والحدائق العامة المحيطة به، إعمالًا لنصوص القانون، وحفاظًا على هوية مدينة المنصورة الثقافية والتراثية والبيئة. وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائبة ضحى عاصى، عضو المجلس عن محافظة الدقهلية، وسط حضور لممثلين عن وزارات «الثقافة، والبيئة، والتنمية المحلية»، بشأن قرار هدم قصر ثقافة المنصورة و3 حدائق محيطة به، هى «الهابى لاند وعروس النيل وصباح الخير يا مصر»، لإنشاء أبراج سكنية وتجارية وفنادق ضمن مشروع استثمارى قدمته وزارة النقل على 14 قطعة بمدينتى (المنصورة وطلخا)، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، إن قصر ثقافة المنصورة تم بناؤه فى ستينيات القرن الماضى وصار من ملامح المدينة ومن أهم الوجهات الثقافية والفنية بها ومسجلا كتراث لدى جهاز التنسيق الحضارى، والحدائق المحيطة بها أشجار نادرة ومعمرة، ولا يعقل أبدًا أن يتم هدم كل ذلك من أجل بناء أبراج، لافتة إلى هذا التصرف يخالف القانون والمنطق والعقل.

وأبدى أعضاء اللجنة استياءهم من قرار وزارتى «النقل والتنمية المحلية»، بالتعاون مع المحافظة، لهدم مبنى تراثى وحدائق عامة لبناء أبراج وفنادق، مؤكدين أن اللجنة ليست ضد التطوير والبناء، لكنها ضد فكرة هدم الأماكن التراثية والثقافية، فالتطوير لا يستقيم مع هدم الأماكن الحضارية، وبناء المستقبل لا يأتى أبدًا على هدم الماضى.

وقالت النائبة، فى طلب الإحاطة، وفقًا لما تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارتى (التنمية المحلية والنقل)، إن هناك اتجاهًا لإنشاء مشروع سكنى تجارى وطرحه للاستثمار، وتخصيص العديد من الأماكن بمدينتى (المنصورة وطلخا) لتنفيذ المشروع عليها، بينها قصر ثقافة المنصورة وحدائق «عروس النيل والهابى لاند، وصباح الخير يا مصر» وجميعها بمحيط واحد فى قلب مدينة المنصورة.

وأضافت: «هناك نية لهدم تلك الأماكن لبناء الفندق والأبراج السكنية والتجارية بالمخالفة للقانون، خاصة أن قصر ثقافة المنصورة من المبانى التراثية والمسجلة بسجلات التنسيق الحضارى ضمن المبانى ذات الطابع الخاص فئة أ، والتى يحظر هدمها أو تعديلها، كما أن الحدائق المحيطة يحظر هدمها أو قطع الأشجار بها وفقًا لقانون البيئة، غير أن حديقة عروس النيل على وجه التحديد بها أشجار معمرة مر عليها أكثر من 100 عام».