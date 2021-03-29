شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بحري: أزمة السفينة العملاقة أظهرت أهمية قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير البحري القبطان صالح حجازي، إن الأيام المقبلة ستشهد ملحمة جديدة في قناة السويس، بعد انتهاء أزمة جنوح السفينة البنمية، مشيرًا إلى أنه فور تحرك السفينة بالوصول إلى نقطة الانتظار المجهزة لها، سيتم الاطمئنان عليها للاستمرار في الإبحار من جديد.

وأضاف «حجازي» في حديثه لقناة «الغد»، أنه منتظر دخول 30 سفينة حاوية متواجدة في قناة السويس، مشددا على أهمية فضل القناة الجديدة، حيث أظهرت الأزمة أهميتها بقوة.

وأشار الخبير البحري، إلى ان القناة الجديدة، منتظر ظهور ملحمة جديدة في أزمة جنوح السفينة، لافتا إلى أهمية الإجراءات المتخذة من هيئة قناة السويس، مع التفكير في وجود قاطرات أكبر من 160 طنا للقاطرات الموجودة والمستويات الأعلى.

وشدد حجازي، على ضرورة توفير قدرات للشد وتوفير عمليات التكريك، مع الكراكة مشهور والعاشر من رمضان، منوها إلى الأداء الرائع لهما في الأزمة، مؤكدًا أهمية استغلال المد العالي وتوقيت المد.

وأوضح، أنه لابد من البدء في امتلاك قاطرات أقوى من الموجودة حالية، في ظلّ أحجام السفن مختلفة مع زيادتها عن الماضي، منوهًا بأهمية القناة للتجارة العالمية.