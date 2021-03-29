شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم عدد من المباني والمؤسسات الخدمية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، تطهير وتعقيم مركزي العزيمة لمكافحة الادمان والتعليم المدني والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم. ويأتي ذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية. وأكد جاب الله عن استمرار الجهود اليومية في تعقيم السيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات وذلك للقضاء على كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954