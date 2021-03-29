شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: استئناف العبور بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدران ملاحيان ووكالة شحن، الاثنين، إن حركة المرور استؤنفت مرة أخرى بقناة السويس بعد تعويم سفينة الحاويات الجانحة التي سدت المجرى المائي حوالي أسبوع.

وقال مصدر ملاحي إن السفن تتحرك جنوبا صوب البحر الأحمر، وقالت وكالة شحن مصرية إن 43 سفينة استأنفت العبور من البحيرة المرة الكبرى التي تفصل بين قطاعين من القناة.

كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت اليوم الاثنين استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع.

وعلقت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة صباح الثلاثاء الماضي إثر رياح قوية مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أنهت الأزمة قائلا «بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».