شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة علاقات أسرية: المرأة سبب ارتفاع نسبة الطلاق..هكذا ترفعين هرمونات الأنوثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية، أن الأنوثة المتوازنة ضرورية لدى المرأة، مشيرة إلى أن بعض السيدات قد تهتم بالأنوثة الخارجية فقط، دون الاهتمام بالأنوثة الداخلية، وهذه المرأة تعمل على جذب الرجل، ولا تحب «قعدة» السيدات، لأنها ترى أن السيدات يغرن منها، وغالباً هذه السيدات ليس لديهن أي هوايات.

وقالت «ياقوت»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن سبب زيادة نسب الطلاق ترجع إلى عدم التوازن لدى المرأة ما بين طاقة الذكورة والأنوثة، معقبة: «المرأة لديها نسبة من طاقة الأنوثة بنسبة 75%، و25% نسبة الذكورة، ولابد من الحفاظ على هذا التوازن».

ولفتت إلى أن السيدة عليها أن تطلب المساعدة والطبطبة لأنها ترفع هرمونات الأنوثة، متابعة: «قعدة الستات مهمة جدًا، الستات بتحب تتكلم ولو كبتنا الكلام هنرفع نسبة الذكورة لديها».