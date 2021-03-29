شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثوان «امتحانات مارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأثنين امتحانات شهر مارس، ضمن الاختبارات البديلة للفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وأدى طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، الاختبار بشكل مجمع متعدد التخصصات، فيما يؤدى طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، الامتحان، اليوم.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، فى تصريحات صحفية، إن هناك تباينا فى آراء الطلاب وأولياء الأمور فى الإدارات التعليمية حول مستوى الامتحانات، حيث قال البعض إن الامتحان الجزء الخاص بأسئلة العلوم للصف الرابع، كانت صعبة فى الجيزة بينما جاء بقية أسئلة المواد الأخرى فى مستوى الطالب المتوسط، بينما جاء الجزء الخاص بالرياضة لطلاب الأول الإعدادى، فوق مستوى الطالب المتوسط، بينما قال آخرون إنه سهل وفى مستوى الطالب المتوسط.

وأشادت بالتزام الطلاب فى اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم، وتشديد المدارس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافات جيدة، حفاظا على صحة الطلاب من فيروس كورونا.

وفى المحافظات، أدى طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى الإسكندرية، تفقد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير الامتحانات، وزار لجنة مدرسة الحسين بن على الإعدادية التابعة لإدارة العامرية التعليمية، وأحال الموجه المقيم بالمدرسة للشؤون القانونية للتحقيق معه لعدم حضوره فتح مظروف الأسئلة، واستعرض السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، مؤكداً أن اللجان تسير بشكل منتظم.

كما زار لجان مدرسة الثورة الإعدادية بنين، ومدرسة منارة الصحراء الابتدائية، وشدد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية، وتعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أداء الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.