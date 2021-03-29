شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الزراعة التعاقدية على فول الصويا و«عباد الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بوزارة الزراعة إنه يجرى حاليًا الإعداد لمسودة العقد النهائية بين مزارعى زهرة الشمس «عباد الشمس» وفول الصويا، والتى سيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، للبدء فى تطبيقها خلال موسم الزراعة الصيفى للمحصولين، بواقع 8500 جنيه لطن زهرة الشمس، و8 آلاف لطن فول الصويا، على أن يتم التوريد لصالح وزارة التموين، بينما تشارك «الزراعة» فى إبرام العقود كطرف من خلال مركز الزراعة التعاقدية.

وأضافت المصادر أن تطبيق الزراعة التعاقدية على شراء زهرة الشمس وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية حيث تصل الفجوة الغذائية من منتجات الزيوت لأكثر من 98% من احتياجات الاستهلاك، وفقًا لتقارير معهد المحاصيل ممثلًا فى قسم بحوث المحاصيل الزيتية.

ووفقًا للمصادر تستهدف الحكومة زراعة أكثر من 100 ألف فدان بمحصول زهرة الشمس، و275 ألف فدان فول الصويا، ومن المقرر أن يتم تدشين حملة لتشجيع الزراعة التعاقدية بشكل تجريبى فى الفيوم، استعدادًا للموسم الجديد، على أن يتم التوسع فى التطبيق خلال المواسم الزراعية المقبلة للحد من استيراد منتجات الزيوت التى تستنزف أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا.