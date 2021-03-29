شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: تطبيق «اشتراطات البناء» لن يضر المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات والذين تم اختيارها تمهيدا للبدء فى تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن، فى إطار استعداد وزارتى التنمية المحلية والإسكان لتطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى للبناء العشوائى.

شهد اللقاء عدد من مديرى المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية وممثلون من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الإلكترونى لمنظومة التراخيص الجديدة.

وقال الوزير، فى تصريحات أمس، إن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكداً عدم سعى الحكومة للإضرار بالمواطنين، ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

واطمأن شعراوى، خلال اللقاء، على إدراك كوادر الإدارة المحلية التى شاركت فى الورش التدريبية التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء فى تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أى شكاوى أو مشاكل وتوفير الردود اللازمة للمواطنين على أى استفسارات تخص تراخيص البناء، مضيفا أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كل الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة.