شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم أطفال البدو وعرب الرحل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم الأطفال ببدو مدينة الصالحية الجديدة، وعرب الرحل، والأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالصالحية، والأماكن الحدودية، بالجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم، بوصول جميع الخدمات الصحية والتطعيمات إليهم، مقدمين الشكر لجهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة الأطفال وكبار السن وغيرهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم ١٠٨٠٩٨٨ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٨٨.٨%، مشيراً إلى أن الفرق الطبية العاملة ضمن الحملة القومية للتطعيم يبلغ عددها ٢٤٣٥ فرقة، بواقع ٤٩٨ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٧ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٨٥٥ فرقة بالريف، و٥٨٠ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة.

وذكر أن الحملة مستمرة حتي يوم الأربعاء القادم، وتستهدف مليون و٢١٧ ألف و٤٧ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، لافتا إلى أنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، وذلك لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.