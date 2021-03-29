شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة للملاحة الدولية .. اهتمام بحري دولي بتعويم سفينة الجانحة بـ قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت المنظمة البحرية الدولية imo الشكر لهيئة قناة السويس وكل العاملين على نجاحها في تعويم السفينة البنمية التي نجحت في المدخل الجنوبي للقناة، والنجاح في عودة حركة الملاحة في قناة السويس مرة أخرى.

كان كيتاك ليم، أمين عام المنظمة البحرية، قال في رسالة، أمس الأول قبل التعويم: «أقدم تشجيعي للسلطات المصرية، وكذلك عمال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى، الذين يعملون بلا كلل لإعادة تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور عبر أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحامًا في العالم بقدر الإمكان. أنا أقدر جهود كل فرد معني».

تابع: «إنني على دراية بالآثار المترتبة على الإغلاق المؤقت للقناة، وأطلب التحلي بالصبر من أصحاب المصلحة عبر سلسلة التوريد حيث يعمل الجميع لضمان بقاء السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة محمية. إنني أتطلع إلى تلقي معلومات من التحقيق في الحادث حتى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناءً على أي توصيات مناسبة مستمدة من النتائج».

من ناحية أخرى أعربت شركة bsm المشغل الفنيي لسفينة الحاويات EVER GIVEN تعرب BSM عن أعمق امتنانها لجميع الأطراف المشاركة في الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك هيئة قناة السويس، SMIT Salvage والطاقم على متنها، الذين عملوا بلا كلل لتحرير السفينة واستعادة القدرة على الملاحة في قناة السويس، وقالت في بيان رسمي، إن السفينة أعيد تعويمها بأمان في حوالي 1500 بالتوقيت المحلي في 29 مارس 2021. حيث تم قطرها إلى البحيرات المرة حيث ستخضع لفحص شامل.