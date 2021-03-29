شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس عن السفينة الجانحة : «تعويمها يستغرق 3 أشهر في أي مكان بالعالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بالقناة، ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على المتابعة المستمرة للأزمة، قائلا «الرئيس قالي لي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا».

وقال رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أصعب لحظات واجهناها خلال الأزمة كانت في لحظة وقوع الحادث، واليوم بعد الإعلان عن تحريك 80% من السفينة»، معلقا «أصعب موقف في حياتي بأكملها».

وأكمل: «الرئيس مش بينام وأبلغته في الساعة الخامسة فجر اليوم بتعويم 80% من السفينة الجانحة»، متابعا «الرئيس قالي ألف مبروك اشكرلي الناس كلها».

وأوضح أن الهيئة وجهت 5 قاطرات يوم الحادث ثم ارتفع العدد إلى 12 في اليوم الثالث، إضافة إلى قدوم قاطرتين من هولندا وإيطاليا، مؤكدا أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحملة تعد الأولى من نوعها في العالم.

وأضاف «الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة لكافة السيناريوهات، وتعاقدنا على كافة احتياجات السيناريو الثالث، لكن الحمد لله لم نحتج إليه»، مردفا «لو المركب دي كانت في أي مكان بالعالم، عملية التعويم كانت ستستغرق 3 أشهر».

وأشار إلى أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في السادسة مساء اليوم، على أن تعبر كافة السفن المتبقية خلال 3 أيام.

ولفت إلى أنه من المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء، مضيفا «كنا نشعر بالمسؤولية خلال الأزمة، واستمر العمل على مدار الأيام الستة الماضية، نجحنا في حل الأزمة بأيادي مصرية، ولدينا دروس مستفادة من الأزمة».

وأشار إلى أن قاطرتين جديدتين دشنتا من قبل في بورسعيد، شاركتا لأول مرة في عملية التعويم، لافتا إلى أن حجم الخسائر يتراوح ما بين 12 و15 مليون دولار يوميا.

وأوضح أنه من المقرر بدء عملية التفتيش للسفينة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات.