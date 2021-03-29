شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس من الثلاثاء 30 مارس إلى الأحد 4 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 30 مارس إلى الأحد 4 إبريل 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة وتنشط الرياح الشمالية الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر على كل الأنحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وتستمر هذه الأحوال الجوية في الايام المقبلة.

بالاضافة إلى نشاط الرياح، حذرت الأرصاد من اضطراب في الملاحة البحرية يوم الثلاثاء حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:



- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:

فرص سقوط أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%

اضطراب في الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 65:50 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 4 متر



شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 60% وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 60%

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 40%

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

- حالة الطقس الجمعة 2 إبريل 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 40%

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 3 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء

- حالة الطقس الأحد 4 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء

- حالة الطقس من الثلاثاء 30 مارس 2021 إلى الأحد 4 إبريل 2021