شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: العالم لم يتوقع تعويم السفينة الجانحة في 6 أيام.. «محدش ساعد رجال مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بعد تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا: «مبروك لرجال مصر، تم تجاوز 6 أيام صعبة».

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كانت الكلمة بتوفيق ربنا وجهد المخلصين الذين أتوجه لهم بالتحية بداية من الفريق أسامة ربيع وحتى أصغر بطل بهيئة قناة السويس».

وأضاف موسى: «خبراء العالم لم يتوقعوا تعويم السفينة الجانحة العملاقة خلال ستة أيام.. مصر حققت إنجازا غير مسبوق لم يحدث من قبل».

وأردف موسى: «كانت هناك ترويجات بغلق قناة السويس لمدة شهر، وقد يكون طريق رأس الرجاء الصالح بديلا لها.. محدش ساعد رجال مصر، التعويم تم بسواعد رجال مصر وأبنائها وقيادتها، والإنجاز محسوب لشعب مصر العظيم».