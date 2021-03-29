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السعودية تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود مصر فى تعويم "إيفر جيفن"

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القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المملكة تثمن على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وتجدد المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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