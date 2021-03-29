شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يحتفل بوصول السفينة البنمية لبحيرات الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏احتفل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بوصول السفينة العملاقة البنمية "إيفر جيفن" إلى بحيرات الإسماعيلية وسط فرحة العاملين على القاطرة البحرية وفريق الإنقاذ بهيئة قناة السويس، ورفع الجميع علامة النصر فرحًا بنجاح المهمة ووصول السفينة بسلام إلى البحيرات.

ووصلت قبل قليل السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها عصر اليوم.

وبدأت السفينة البنمية فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر اليوم وتحركت السفينة فى قناة السويس فى اتجاه شمال القناة، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تعود الملاحة لقناة السويس، بشكل رسمى خلال الساعات القليلة القادمة، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

ومن جانبه أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس لـ ”الخليج 365”، أن السفينة الآن فى الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تحريكها من موقعها، مؤكدا أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان فى الأيام الماضية.

وكشف مهاب مميش، أن السفينة سوف تخضع لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة، وأوضح مستشار رئيس الجمهورية: "أمامنا أسبوع للعودة إلى المعدلات الطبية للملاحة فى القناة بعد خروج السفن المحجوزة".

وأضاف الفريق مميش، أن السفينة الجانحة سوف تستكمل مسارها إلى هولندا فى غضون من يومين إلى 3 أيام، لافتا إلى أن القناة سوف تبدأ التعامل بشكل كامل مع السفن المحجوزة، وفق جدولة لتخريجها فى شكل مجموعة حيث أكثر من 300 سفينة وصولا إلى استكمال عمل القناة بشكل كامل وفق المسار الطبيعى عن طريق قوافل سواء من اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب

فيما قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد التعامل مع السفينة تم التعامل معها بقطرها من منطقة الجنوح لتتحرك بعد ذلك إلى مكان آمن، حيث أنه تم عمل تجارب قبل التعامل وعمل توصيات لصاحب القرار فى هذا الشأن، موضحًا أن جميع المرشدين يتدربون بصورة دورية داخل المركز لخدمة السفن العالمية، مؤكدًا على أنه بعد تعويم السفينة البنمية تم العمل على قطرها وتم عرض المشهد الكامل لمخطط عملية قطر السفينة البنمية لفتح قناة السويس من جديد فى محاكاة داخل مركز التدريب بالهيئة.