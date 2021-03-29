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وزير الخارجية العراقى: بحثنا العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن

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القاهرة - سامية سيد - قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، إنه تم بحث العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن، مضيفا: "بحثنا المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن: "بحثنا مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة في الأردن"، مردفا:"بحثنا تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة".

وتابع: "أكدنا على أهمية عقد الاجتماع الثلاثى بصفة دورية"، مردفا:"بحثنا الحرب على الإرهاب والأزمة في اليمن وقضايا إقليمية".

وأوضح أنه تم بحث مسألة التشييد والبناء والإسكان والتعاون بين وزارة الإسكان والإعمار والشركات المصرية في هذا المجال.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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