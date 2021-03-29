شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تعلن عن تقديم منح للشباب من الأمم المتحدة لدعم الوقاية من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، اليوم، منتدى الشباب الذى تعقده منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة "أون لاين" نظرا للظروف الراهنة كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، والذى يجمع 92 شابا وشابة من 41 دولة لتناول كيفية تعزيز مساهمة الشباب فى تحصين المجتمعات من تأثير المخدرات، ومعالجة أبرز التحديات التى تواجه الشباب فيما يتعلق بتعاطى المخدرات والإدمان.

غادة والي" تفتتح منتدى الأمم المتحدة للشباب حول المخدرات والجريمة

وألقت غادة والى المدير التنفيذى للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكدت خلالها على الدور المحورى للشباب فى مكافحة المخدرات، خاصة فى ظل تعرضهم الخاص لتعاطى المخدرات، والتحديات التى تواجههم فى ظل جائحة كورونا، حيث يفقد الشباب عملهم بشكل مضاعف، كما أن الأزمة تسببت فى توقف دراسة أكثر من 200 مليون طالب لفترات مطولة، من ضمنهم 11 مليون فتاة قد لا تعود للتعليم على الإطلاق، فضلا عن الأعباء النفسية التى دفعت منظمة " يونيسيف " أن تحذر من أزمة فى الصحة النفسية بين الشباب.

وحثت الشباب المشارك فى المنتدى على الاستفادة من البرامج والأنشطة التى تقدمها المنظمة، منوهة فى هذا الصدد إلى برامج المهارات الأسرية التى تقدمها المنظمة والتى تهدف إلى تعزيز حماية الأسر والشباب محدودى الدخل من التعرض التعاطى المخدرات، والتى استفاد منها أكثر من 15 ألف شخص من الشباب والآباء فى 33 دولة، بالإضافة إلى تعاون المنظمة مع مركز الوقاية ضد تعاطى المخدرات فى اليابان لتقديم منح للشباب ومنظمات المجتمع المدنى الشبابية فى الدول منخفضة ومحدودة الدخل، لدعم أنشطتهم فى مجال الوقاية من المخدرات. وسوف يتناول المنتدى أهم التطورات الخاصة بعمل المنظمة فى هذا مجال، ومن ضمنها المعايير الدولية للوقاية من تعاطى المخدرات التى طورتها المنظمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأيضا قيام المنظمة، بالتشاور والتعاون مع الشباب، بإعداد دليل استرشادى حول مشاركة الشباب فى الوقاية ضد المخدرات.

جدير بالذكر أن منتدى الشباب الخاص بمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة يعد شبكة دولية من الشباب الذى يتطوع بالعمل على المستوى المجتمعى فى مجال مكافحة المخدرات، ويعقد المنتدى سنوية فى إطار الإعداد للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهى الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية بموضوعات المخدرات، حيث سوف تعقد الدورة 64 للجنة خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2021 فى فيينا، وسوف يقوم منتدى الشباب بإعداد بيان وإحالته إلى اللجنة للمساهمة فى عملها.