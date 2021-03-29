إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة المحال التجارية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عاطلين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

اعترف المتهمين بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدوا عن عميل لهما يشتري المسروقات، تم القبض عليه، وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.