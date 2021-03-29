إلغاء حكم حبس مجدي راسخ وانقضاء الدعوى بالتصالح بقضية أرض سوديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد رجل الأعمال مجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، في القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية، وذلك بالتصالح مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.

وقال أحمد حبيب المحامي بالنقض ودفاع رجل الأعمال مجدي راسخ، إن بعد الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات المختصة بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المتهم فيها، سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال رفع التحفظ عنه.

وأكد حبيب، أن الجلسة الماضية شهدت قيام نيابة الأموال العامة العليا بتقديم قرار تنفيذ التصالح الذي وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذي بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

وطالبت النيابة العامة إعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد مجدي حسين راسخ غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفي 2018 تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة.