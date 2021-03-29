10 إبريل.. الحكم على متهمين بالانضمام لخلية عنقودية مسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية جديدة، بتهمة الانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة بـ"لجان العمليات النوعية"، لجلسة 10 إبريل؛ للحكم.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.