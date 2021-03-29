أخبار مصر

10 إبريل.. الحكم على متهمين بالانضمام لخلية عنقودية مسلحة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية جديدة، بتهمة الانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة بـ"لجان العمليات النوعية"، لجلسة 10 إبريل؛ للحكم.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا