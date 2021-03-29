برلماني لوزير الشباب: "حنعملك جلابية صعيدي في الأقصر".. والوزير: ارتديها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

مازح النانب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "أنا كلمت الناس علشان نعملك جلابية صعيدي تنزل بها الأقصر في جولة حتى لا يتعرف عليك مسئولي الشباب والرياضة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضية، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021.

وعقب الوزير على ممازحة النائب بقوله: "أنا فعلًا بألبس الجلابية وأنا في مسقط رأسي بالشرقية".

وطالب النائب بهاء أبو الحمد، وزير الشباب والرياضة بضرورة القيام بجولة بمحافظة الأقصر للوقوف على مشكلات المحافظة، لافتًا إلى أن المواطنين بكوا أمام وزير السياحة بسبب صعوبة أحوالهم المعيشية، متابعًا: "صعب أن صعيدي يبكي ولكن الأوضاع سيئة بسب السياحة".

وأكد النائب ضرورة إنشاء ستاد في الأقصر، وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى فيها حتى يكون هناك جذب للسياحة بها، خاصة أن المحافظة بها كافة الإمكانيات لاستقبال البطولات الكبرى، موجهًا الشكر للوزير علي مبادرة قطار الشباب.

من ناحيته عقب وزير الشباب قائلًا إن بطولة مصر الدولية ستقام لأول مرة منذ 12 عامًا في أسوان لجذب السياحة وسيتم تنظيم المزيد من الأحداث الرياضية في الأقصر وأسوان وغيرها من محافظات مصر.​