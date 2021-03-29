شكرا لقرائتكم خبر عن «المساء مع قصواء» يعرض أغرب القصص التاريخية في الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الاعلامية قصواء الخلالي، أغرب القصص التاريخية الغربية التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تتمثل في استعانة الحكومة الأمريكية بالمافيا للسيطرة الداخلية.

وأشارت الخلالي خلال تقديمها برنامج «المساء مع قصواء»، إلى أن القصة بدأت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفي ظل وجود عدد كبير من المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول اليابانية والإيطالية والألمانية على الأراضي الأمريكية وشكوك مسؤولي الولايات المتحدة من تعاطفهم هؤلاء الأشخاص مع دول المحور التي تضم إيطاليا وألمانيا، وبالتالي القيام بأعمال تخريب لتعطيل وتدمير الداخلي للحالة الأمريكية حتى تجد صعوبة في التعامل مع الموطن الأصلي لهم، مما يشكل مصدر خطرا كبيرا على الأمن القومى الأمريكي.

بدأت تلك الشكوك بالتزايد عام 1942 بعد ان اشتعلت النيران في السفينة العملاقة. حاملة الجنود «اس اس نورماندى»، وانقلابها في ميناء «مانهاتن» بشكل بدا للجميع بأنه عمل تخريبى وردا على ذلك بدأت السلطات في التحقيق مع عدد من عمال الموانئ الأمريكيين ذوى الأصول الإيطالية الذين يعيشون في تلك المنطقة، ونتيجة لعدم توصل التحقيقات إلى شئ ملموس فقد توجهت الحكومة بطلب المساعدة من المافيا حيث تواصلت البحرية الأمريكية المسئولة عن التحقيقات مع زعيم المافيا «سالفاتور سي لوكانيا» والمعروف باسم «لاكى لوتشيانو» الذي كان يقضى حكما بالسجن لفترة تتراوح ما بين 30 إلى 50 عاما حيث عرضت عليه صفقة يحصل بموجبها على تخفيف لحكمه في مقابل مساعدتهم وامدادهم بالمعلومات اللازمة لتلك التحقيقات .

وبعد موافقة زعيم المافيا على تلم الصفقة بدأت عملية «العالم السفلى»، حيث أعطى أوامره لاتباعه بالتواصل مع السلطات حال ملاحظتهم لأى انشطة مشبوهة على طول أرصفة الموانئ البحرية بالاضافة إلى توجيهاته بعدم السماح بأى اضرابات بين عمال الموانئ ورغم تشكيك البعض من مدى جدوى تلك العمليه إلا أنها واقعيا لم تشهد نيويورك بعد تلك الصفقة أي اضرابات بين عمال أرصفة الموانئ أو تعرض أي سفينة لعمليات التخريب.