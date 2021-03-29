شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات من «تحيا مصر» استعدادا لـ شهر رمضان في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، القافلة المخصصة لمحافظة بنى سويف والتى ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة مصر الخير ضمن المرحلة الأولى من حملة «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان، وتحتوى على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم، والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حيث تم تسلم 16 ألف كرتونة مواد غذائية بواقع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بجانب 10 آلاف دجاجة مجمدة تزن الواحدة منها (2.5 كجم تقريباً ) قدمها صندوق تحيا مصر، و6 آلاف كرتونة مواد غذائية قدمتها مؤسسة مصر الخير، وستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

وأشار محافظ بنى سويف عقب تفقده للقافلة إلى توزيع المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبيرة التى ستقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف من مسئولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.