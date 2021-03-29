شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : إزالة 90 حالة تعدٍ على نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، التي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل وصل إلى 90 حالة تعد على إجمالى مساحة 20 ألفا و550 متراً مربعاً بدائرة مركز ومدينة الفشن، وتنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، منذ بدء الحملة حتى أمس الأحد.

بينما أشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الجاري وتسمر 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً بتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.