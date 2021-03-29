شكرا لقرائتكم خبر عن تقليعة جديدة في الأقصر .. عروسان يقيمان زفافهما على سكين لودر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر، احتفالية طريفة، لعروسين اتما زفافهما على سكين لودر، تنفيذًا لرغبة العروس بمدينة الأقصر، وسط الأهل والأحباب والأصحاب.

عروسان يحتفلون بزفافهما على لودر فى الاقصر

عروسان يحتفلون بزفافهما على لودر فى الاقصر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصفحات الأقصر المختلفة، صوراً للعروسين يستقلان اللودر، وسط تجمع للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بمحافظة الأقصر.

عروسان يحتفلون بزفافهما على لودر فى الاقصر

وقال حسني على، صديق العريس، إنه عقب انتهاء العروس من الكوافير بمدينة الاقصر، تم نقلها إلى موقع الفرح، الذي يبعد حوالى نصف ساعة، وكان بانتظارهما لودر تم تجهيزه بالكامل ليقل العروسين بناء على رغبة صديقه العروس وسط صيحات الاعجاب والزغاريط من اهل العروسين.

عروسان يحتفلون بزفافهما على لودر فى الاقصر

عروسان يحتفلون بزفافهما على لودر فى الاقصر

وأضاف حسني أن العروس كانت ترغب في أن يتم زفافها على اللودر، وتم زفها به وسط أنغام الموسيقى وال دي جي، لمسافة 3 كيلو مترات، حتى موقع مسرح الزفاف، وتجمع الأهل والأصدقاء حول اللودر وسط فرحة كبيرة لإتمام الزفاف.