شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات في حملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وتنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هاني الجويلي، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وشارك فيها اللواء حسام حامد مساعد مدير الأمن، ووليد كامل نائب رئيس المدينة، والمقدم أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس وحدة مباحث ببا والمقدم محمد بكري وكيل قسم شرطة المرافق، وأحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى المتابعة والإعلانات والمواقف والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من خمسمائة حالة إشغال متنوعة بشوارع: التحرير، خلف قصر ثقافة ببا، ميدان الشبكة، بورسعيد، كوبري المحطة، شارع المستشفى، حيث تم رفع (درج سلالم، إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة، باعة جائلين، بروزات وتندات، فاترينات، كراسى، حوامل استاند خشب وحديد) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.