شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: عودة الملاحة في قناة السويس الساعة 8 مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة الملاحة بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية «إيفر جيفن» والتي جنحت منذ أيام بالقناة.

وأكد «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤقع الذي جنحت به السفينة البنمية لم يتأثر مطلقًا.

وتوجه رئيس هيئة قناة السويس، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر ومتابعته لجهود تعويم السفينة البنمية، كما وجه الشكر إلى رجال الهيئة على المجهود الكبير طوال الأيام الماضية وحتى نجاح تعويم السفينة.

ونجحت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية «إيفر جيفن» التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.